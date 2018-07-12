В Алтайском крае в ДТП с автомобилем УАЗ пострадали шестеро человек

Барнаул, , 09:17 — REGNUM В Чарышском районе Алтайского края в результате ДТП пострадали шестеро человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что инцидент произошёл на 14-м километре трассы Чарышское — Сентелек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Солнцевском районе Курской области в результате столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2199 и Nissan Tiida погибли четыре человека, ещё один получил травмы.

Читайте также: В ДТП в Курской области погибли четыре человека