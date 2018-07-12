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В Алтайском крае в ДТП с автомобилем УАЗ пострадали шестеро человек

Происшествия

Инцидент произошёл на 14-м километре трассы Чарышское — Сентелек

Барнаул, 12 июля 2018, 09:17 — REGNUM  В Чарышском районе Алтайского края в результате ДТП пострадали шестеро человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба регионального управления МЧС России.

«Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что инцидент произошёл на 14-м километре трассы Чарышское — Сентелек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Солнцевском районе Курской области в результате столкновения легковых автомобилей ВАЗ-2199 и Nissan Tiida погибли четыре человека, ещё один получил травмы.

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Дорожно-транспортные происшествия
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