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Барнаульские следователи проверят сообщения о массовом отравлении роллами

Происшествия

Роспотребнадзор уже приостановил работу предприятия, осуществлявшего доставку продукции

Барнаульские следователи проверят сообщения о массовом отравлении роллами
Роллы

Барнаул, 10 июля 2018, 15:54 — REGNUM  Сообщения в социальных сетях, в соответствии с которыми несколько жителей Барнаула отравились роллами, проверят следователи, сообщает 10 июля пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю.

«В настоящее время имеются данные о госпитализации 15 человек», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, к массовому отравлению привело употребление продукции, доставленной одной из служб доставки. Следователи намерены установить обстоятельства происшествия и дать правовую оценку на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

По данным Роспотребнадзора, инцидент произошел 9 июля. После выявленных нарушений в работе предприятия «Японский бох» производственная деятельность в нем была приостановлена.

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Массовые пищевые отравления
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