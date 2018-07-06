На Алтае осудили педофила, от которого пострадали 14 мальчиков

Барнаул, , 11:05 — REGNUM В Алтайском крае вынесен приговор 49-летнему мужчине, от сексуальных домогательств которого пострадали 14 мальчиков в возрасте от семи до 12 лет. Подробности уголовного дела корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 6 июля, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным следствия, насильственные действия сексуального характера и иные действия против половой неприкосновенности в отношении малолетних мальчиков педофил совершал в течение почти десяти последних лет (с 2008 по 2017 год). Все сексуальные эпизоды снимал на видео. Своих жертв он находил в социальных сетях, регистрируясь под разными именами, он знакомился с детьми, высылая им отснятое фото и видео порнографического характера, а также вёл переписку на интимные темы.

«В ходе расследования уголовного дела также установлена причастность мужчины к хранению боеприпасов — патронов и взрывчатого вещества. Следствием выполнен колоссальный объем следственных действий: допрошены несовершеннолетние и их законные представители, причем некоторые из детей, с которыми вел переписку обвиняемый, находились в территориальной отдаленности от места совершения преступления», — отмечают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Доказать вину следователям удалось после назначенных и проанализированных 28 трудоемких судебных экспертиз (фоноскопических, лингвистических, технических и других), а также изучения большого количества видео и аудиоматериала, изготовленного мужчиной.

В итоге, несмотря на то, что по результатам психолого-психиатрической экспертизы любитель детской порнографии признан лицом с психическими отклонениями в виде педофилии, суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.