«Поплыли»: ливень и гроза наделали бед в Красноярске

Красноярск, , 10:01 — REGNUM Ситуация в городе Красноярске, где 3 июля прошёл сильный ливень, находится под контролем, утверждают городские власти. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 4 июля, в мэрии Красноярска, последствия ливня устранены.

На улицах работала вся имеющаяся откачивающая техника — 14 машин и девять мотопомп. Движение по дорогам города было затруднено, но продолжалось по обычным маршрутам. Ситуация на дорогах края была стабилизована к 21:00 (местн.) 3 июля. Ветром в городе повалило несколько старых тополей.

Между тем горожане активно обращались с жалобами в диспетчерскую службу 005. За сутки поступило порядка 2,5 тыс. звонков. Основную часть заявок красноярцы оставляли в связи с отключениями электричества. 27 заявок касались откачки воды на проезжей части, проездах и во дворах.

В микрорайоне Солнечный молния ударила в опору линии электропередач. Водопроводная насосная станция «Бадалык» оказалась обесточенной, у местных жителей начались проблемы с холодным водоснабжением. Работа насосной станции была восстановлена поздно ночью.

Также известно, что на улице Брянской ливень смыл дорожное ограждение.

Коммунальные службы продолжают работать в круглосуточном режиме, заверили в мэрии.

Тем временем красноярцы делятся впечатлениями о непогоде.

«Поплыли», — пишут красноярские пользователи в соцсетях.

«Однако пора администрации города составить график затопления улиц во время дождя», — иронизирует подписчик городского паблика «Я живу [В] Красноярске».

«Из года в год одно и то же», — констатировал подписчик паблика «ЧП Красноярск».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, гораздо более серьёзные последствия причинила непогода столице Алтайского края — городу Барнаулу. То, что происходило в Барнауле 23 июня, горожане назвали апокалипсисом. Падали деревья и уличные конструкции, ломались крыши. Не обошлось без жертв: рухнувший башенный кран унёс жизнь строителя-крановщика.

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