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После гибели троих рабочих в Барнауле возбуждено уголовное дело

Происшествия

Рабочие сорвались с высоты 15 м

Барнаул, 3 июля 2018, 11:25 — REGNUM  По факту гибели трех рабочих на заводе алюминиевого литья в Барнауле возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 30 июня рабочие, ремонтировавшие кровлю, сорвались с высоты 15 м. Двое погибли на месте, еще один рабочий скончался в больнице.

Работы осуществлялись во внерабочее время без страховочного снаряжения, отметили в СКР. Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в одном из зданий Бийского маслоэкстракционного завода разгерметизировался бак конденсата. Помощь медиков потребовалась двум рабочим.

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Производственный травматизм и охрана труда
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