После гибели троих рабочих в Барнауле возбуждено уголовное дело

Барнаул, , 11:25 — REGNUM По факту гибели трех рабочих на заводе алюминиевого литья в Барнауле возбуждено уголовное дело. Об этом 3 июля сообщает пресс-служба управления СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, вечером 30 июня рабочие, ремонтировавшие кровлю, сорвались с высоты 15 м. Двое погибли на месте, еще один рабочий скончался в больнице.

Работы осуществлялись во внерабочее время без страховочного снаряжения, отметили в СКР. Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года в одном из зданий Бийского маслоэкстракционного завода разгерметизировался бак конденсата. Помощь медиков потребовалась двум рабочим.

Читайте ранее в этом сюжете: Трое рабочих пострадали на заводе в Алтайском крае