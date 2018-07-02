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Пятилетнюю жительницу Алтайского края забили до смерти за поход на улицу

Происшествия

Отчим забил до смерти падчерицу, а следователям заявил, что она упала с крыльца

Пятилетнюю жительницу Алтайского края забили до смерти за поход на улицу
eflon
Кукла, сидящая на крыльце

Барнаул, 2 июля 2018, 15:08 — REGNUM  Невероятно жестокому «воспитанию» подверг 31-летний житель Калманского района Алтайского края свою пятилетнюю падчерицу. Когда он узнал, что ребёнок ослушался, вопреки запрету выйдя во двор погулять, и испачкал лицо и руки, то избил девочку до смерти. Подробности уголовного дела, возбужденного в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает сегодня, 2 июля, СУ СК РФ по Алтайскому краю.

От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. В ходе следствия мужчина, желая отвести от себя подозрения, настаивал на том, что ребенок просто упал с крыльца дома и сильно ударился. Однако позднее под тяжестью собранных доказательств истязатель признался в содеянном.

Приговор виновнику трагедии, произошедшей осенью 2017 года, в ближайшее время вынесет суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в производстве следственных органов Алтайского края находилось 557 уголовных дел о преступлениях против детей. В основном это были убийства, убийства матерью новорожденного и причинение смерти по неосторожности.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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