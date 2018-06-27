«Сезон ураганов» на Алтае продолжается

Барнаул, , 12:55 — REGNUM В Алтайском крае продолжается «сезон ураганов»: о неблагоприятных погодных явлениях 28 июня известило ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Синоптики не исключают, что в ближайшие сутки в регионе пройдут дожди (местами сильные ливневые дожди). Не исключены грозы, град и усиление ветра до 17−22 метров в секунду, но местами его шквалы будут достигать до 25 метров в секунду.

Ко всему прочему, с 26 по 29 июня в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 С и выше. А значит ‑ и высокая пожароопасность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 июня Алтайский край пережил ураган, которого в регионе не было за последние десятки лет. Смерч повалил сотни деревьев и вывел из строя несколько электрических подстанций, а также насосную станцию Барнаульского водоканала в Затоне. Справиться с его последствиями коммунальщикам удалось только сегодня, 27 июня.