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«Сезон ураганов» на Алтае продолжается

Происшествия

Жителей региона вновь предупредили о надвигающемся шторме

Барнаул, 27 июня 2018, 12:55 — REGNUM  В Алтайском крае продолжается «сезон ураганов»: о неблагоприятных погодных явлениях 28 июня известило ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Синоптики не исключают, что в ближайшие сутки в регионе пройдут дожди (местами сильные ливневые дожди). Не исключены грозы, град и усиление ветра до 17−22 метров в секунду, но местами его шквалы будут достигать до 25 метров в секунду.

Ко всему прочему, с 26 по 29 июня в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха плюс 30 С и выше. А значит ‑ и высокая пожароопасность.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 июня Алтайский край пережил ураган, которого в регионе не было за последние десятки лет. Смерч повалил сотни деревьев и вывел из строя несколько электрических подстанций, а также насосную станцию Барнаульского водоканала в Затоне. Справиться с его последствиями коммунальщикам удалось только сегодня, 27 июня.

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Ураганы, шторма, бури
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