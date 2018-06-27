Барнаул пережил разрушительный ураган

Барнаул, , 08:55 — REGNUM Неимоверные усилия пришлось приложить коммунальщикам Барнаула, чтобы справиться с наиболее серьёзным последствием урагана, бушевавшего в городе 23 июня. Только сегодня, 27 июня, на четвёртые сутки после ЧП, сотрудники Барнаульской сетевой компании (БСК) известили о том, что электроснабжение Барнаула после урагана восстановлено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснили в БСК, работы по восстановлению энергоснабжения завершились накануне вечером около 22:00 по местному времени.

«Подключены все потребители поселка Затон. В Центральном районе города остаются без напряжения 17 потребителей, у которых обнаружены повреждения на вводах в жилые дома. В течение дня к электросетям подключат все объекты», — заверили в БСК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, устранением аварий круглосуточно занималось 19 усиленных бригад БСК. Учитывая, что только в поселке Затон из-за природной стихии пострадали около 700 домов, такой график был вполне оправдан, как, наверное, и радикальное решение: вместо того, чтобы расчищать деревья, они смонтировали в Затоне новую электролинию.

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«Первостепенной задачей энергетиков являлось возобновление водоснабжения поселка. Для этих целей к 5 часам утра 25 июня была построена новая высоковольтная электролиния, от которой подключили насосную станцию Водоканала. Сейчас в поселке подключены все высоковольтные электролинии трансформаторных подстанций, электроэнергия поступила во все дома потребителей», — отметили в БСК.

Всего для устранения последствий урагана пришлось построить несколько километров линий электропередач, установить более 50 новых опор и устранить более тысячи повреждений.

По признанию главного инженера Барнаульской сетевой компании Андрея Лавринца, за 30 лет работы в городских электросетях ему никогда не доводилось видеть столь разрушительного урагана в Барнауле.

«Хотелось бы поблагодарить всех жителей за проявленное понимание к сложившейся ситуации», — подчеркнул он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ураганный ветер с дождём, молниями и градом жители Барнаула, а также двух городов и пяти сельских поселений Алтайского края, пережили вечером 23 июня: не прошло и часа, как небо из свинцового сделалось чёрным, а порывы ветра были такой силы, что повалили сотни деревьев, повредили десятки крыш и уличных конструкций.

В Барнауле первые же разряды молнии привели к отключению нескольких подстанций — погас свет, возникли проблемы с насосной станцией. Не обошлось без жертв: рухнувший башенный кран унёс жизнь строителя-крановщика.

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