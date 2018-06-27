В Алтайском крае вынесли приговор женщине за убийство сына

Барнаул, , 08:09 — REGNUM Алтайский краевой суд приговорил жительницу Барнаула к 11 годам лишения свободы за убийство плакавшего полуторогодовалого сына, сообщает 27 июня пресс-служба региональной прокуратуры.

Вердиктом присяжных заседателей 31-летняя женщина признана виновной в том, что в ночь на 14 октября 2017 года в состоянии алкогольного опьянения она задушила ребенка, лежавшего в своей кроватке. Свои действия она объяснила тем, что мальчик «раздражал» ее своим плачем.

«Присяжные единогласно признали женщину виновной, при этом пришли к выводу, что она заслуживает снисхождения», — говорится в сообщении.

В итоге женщину приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области будут судить местную жительницу, которая подозревается в убийстве новорождённого ребёнка.

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