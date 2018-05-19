В Италии перевернулся рейсовый автобус

Рим, , 10:21 — REGNUM Рейсовый пассажирский автобус перевернулся на севере Италии. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает телеканал Tgcom24.

Сообщается, что рейсовый автобус, следовавший по маршруту Турин — Триест, перевернулся сегодня утром на автостраде А4 в провинции Порденоне на севере Италии. Уточняется, что ДТП произошло близ города Сан-Джорджо-ди-Ногаро. Автобус на скорости вылетел за пределы трассы.

Причины ДТП пока не ясны. Известно, что ранения получилил 26 человек. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные расчеты и полиция. Пострадавших уже доставили в местные больницы. Участок автострады, где произошла авария, временно закрыт для движения автотранспорта.