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Пассажирский автобус загорелся в Саратовской области

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Пассажирский автобус загорелся в Саратовской области
PublicDomainPictures
Сгоревший автобус

Красноармейск, Саратовская область, 19 мая 2018, 10:17 — REGNUM  Пассажирский автобус загорелся в городе Красноармейске Саратовской области. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Саратовской области.

Сообщается, что загорелся автобус, перевозивший пассажиров по городу Красноармейску. Площадь пожара составила 35 кв. м. Причина пожара устанавливается. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Пожар был потушен силами шестерых сотрудников МЧС при 12 единицах техники.

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