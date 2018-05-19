Во Внуково сел Boeing с отказавшим двигателем

Москва, , 10:14 — REGNUM В московском аэропорту Внуково совершил посадку пассажирский самолёт Boeing 737−800 авиакомпании «Победа», вылетевший ранее из Москвы в Астрахань и вернувшийся в связи с отказом правого двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Посадка выполнена. Резервный борт готовится к вылету в 9:40. Случай отказа двигателя произошёл за все время полётов «Победы» впервые», — цитирует РИА Новости слова представителя авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая на Кубе потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737−200. На его борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. По данным экстренных служб, в катастрофе смогли выжить четыре человека. Одна из пострадавших вскоре скончалась в больнице.

Читайте также: На борту разбившегося на Кубе самолета находились 110 человек