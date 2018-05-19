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В Индии перевернулся грузовик с цементом — 19 погибших

Происшествия

Трагедия произошла утром, когда грузовик опрокинулся в деревне Баваяли

В Индии перевернулся грузовик с цементом — 19 погибших
garycycles8
Перевернувшийся грузовик

Нью-Дели, 19 мая 2018, 09:57 — REGNUM  На северо-западе Индии в результате аварии с участием грузовика погибли 19 человек, ещё семеро получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает 19 мая агентство ANI.

Отмечается, что трагедия произошла утром, когда грузовик, перевозивший цемент в мешках, опрокинулся в деревне Баваяли штата Гуджарат. По информации агентства, пострадавшие пассажиры грузовика госпитализированы, тела погибших вскоре будут отправлены на вскрытие. Также сообщается, что водитель с места инцидента предпочёл скрыться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в Нью-Джерси (США) произошла авария с участием школьного автобуса. В результате столкновения с грузовым автомобилем погибли два человека, ещё несколько получили травмы.

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