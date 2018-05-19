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В речном порту Якутска продолжается борьба с разливом нефти

Происшествия

Мониторинг качества воды в акватории показал содержание нефтепродуктов ниже ПДК

В речном порту Якутска продолжается борьба с разливом нефти
Judith Doyle
Нефтяное пятно

Якутск, 19 мая 2018, 09:56 — REGNUM  Разлив нефтепродуктов в речном порту Якутска будет полностью ликвидирован за двое суток. Об этом сообщает 20 мая пресс-служба министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

Отмечается, что утечка нефтепродуктов произошла во время демонтажа старого судна. Пл сведениям министерства, за ночь проведена обработка сорбентом 150 кв.м., в то время как общая площадь загрязнения составляет порядка 500 кв. м. Мониторинг качества воды в акватории показал содержание нефтепродуктов ниже предельно допустимой концентрации.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в Сызранском районе Самарской области произошла утечка бензина из трубопровода Сызранского нефтеперерабатывающего завода, который принадлежит «Роснефти».

Сотрудники предприятия обнаружили на трубопроводе две незаконных врезки, площадь разлива составила около 1,2 тыс. кв м.

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Утечки и разливы нефти и нефтепродуктов
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