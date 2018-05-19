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На борту разбившегося на Кубе самолета находились 110 человек

Происшествия

Самолет был арендован кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской Global Air

Гавана, 19 мая 2018, 07:42 — REGNUM  На борту разбившегося пассажирского авиалайнера Boeing 737−200, который потерпел крушение на Кубе накануне, 18 мая, находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба авиакомпании Global Air, которой принадлежал самолет.

Выяснилось, что пассажирский самолет, который разбился сразу после вылета из международного аэропорта Гаваны, принадлежал мексиканской авиакомпании Global Air и был арендован кубинским авиаперевозчиком Cubana de Aviacion. Пятеро членов экипажа, включая пилотов были мексиканцами. Всего на борту было шесть членов экипажа, а также 104 пассажира.

Известно, что четыре человека смогли выжить в авиакатастрофе и были госпитализированы. Один из них вскоре скончался в больнице.

Установлено, что компания Global Air, которая владела авиалайнером, прошла проверку в ноябре 2017 года и имела необходимые для оказания услуг документы. Причина катастрофы устанавливается.

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Авиапроисшествия
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