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Возросло количество жертв проливных дождей на северо-западе Китая

Происшествия

Проливные дожди обрушились на четыре уезда городов Динси и Луннань, унеся жизни восьми человек

Ланьчжоу, Китай, 19 мая 2018, 05:51 — REGNUM  Количество жертв ливней в провинции Ганьсу на северо-западе Китая увеличилось до восьми, сообщили 18 мая местные власти, передает агентство Синьхуа.

Проливные дожди обрушились на четыре уезда городов Динси и Луннань, унеся жизни восьми человек. Ливни также повредили 3,69 тыс. гектаров пшеницы. Уезд Миньсянь пострадал больше всего, испытав сильнейшее стихийное бедствие за последние 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о семи жертвах разгула стихии на северо-западе Китая. Семьи погибших получили по 10 тыс. юаней ($1572) и всё необходимое, включая еду и тенты.

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