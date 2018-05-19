Стрелка из Санта-Фе не выпустят под залог

Санта-Фе, США, , 05:04 — REGNUM Стрелку из города Санта-Фе (штат Техас, США) избрана мера пресечения и предъявлены обвинения, передает ABC.

Комментируя арест Димитриоса Пагуртиса, устроившего бойню в школе Санта-Фе, шериф округа Харрис Эд Гонсалес заявил:

«Арестованный содержится под стражей по обвинению в тяжком убийстве. Ему не предоставлено право выйти на свободу под залог».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять человек погибли в результате стрельбы в Санта-Фе, которую открыл 17-летний старшеклассник.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о стрельбе в школе в Санта-Фе: Да хранит всех Господь!