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Стрелка из Санта-Фе не выпустят под залог

Происшествия

Шериф сказал: его не выпустят

Санта-Фе, США, 19 мая 2018, 05:04 — REGNUM  Стрелку из города Санта-Фе (штат Техас, США) избрана мера пресечения и предъявлены обвинения, передает ABC.

Комментируя арест Димитриоса Пагуртиса, устроившего бойню в школе Санта-Фе, шериф округа Харрис Эд Гонсалес заявил:

«Арестованный содержится под стражей по обвинению в тяжком убийстве. Ему не предоставлено право выйти на свободу под залог».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, десять человек погибли в результате стрельбы в Санта-Фе, которую открыл 17-летний старшеклассник.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп о стрельбе в школе в Санта-Фе: Да хранит всех Господь!

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Пулевая стрельба
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