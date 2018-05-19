На востоке Китая грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Есть жертвы

Наньчан, Китай, 19 мая 2018, 04:50 — REGNUM Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщили местные власти, передает 18 мая агентство Синьхуа.
Авария произошла в обед по местному времени 18 мая. Автомобиль столкнулся с грузовиком на хукоуской секции провинциальной трассы S214. Два человека скончались на месте, еще трое — в госпитале. Начато расследование касательно данного инцидента.
Напомним, что 17 мая в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая произошло схожее происшествие. Семь человек погибли в результате столкновения грузовика с пассажирским автобусом.
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