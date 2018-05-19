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Мадуро передал свои соболезнования в связи с авиакатастрофой

Происшествия

«Вы можете рассчитывать на нашу поддержку»

Мадуро передал свои соболезнования в связи с авиакатастрофой
Иллюстрация: Kremlin.ru
Николас Мадуро

Каракас, 19 мая 2018, 02:37 — REGNUM  Свои соболезнования семьям погибших после крушения самолета на Кубе выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем Twitter.

Президент Венесуэлы пожелал семьям погибших мира и силы, а также выразил готовность оказать поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны потерпел крушение самолет Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion. Сообщается о трех выживших, которые были госпитализированы.

Читайте ранее в этом сюжете: Разбившийся самолет был арендован у мексиканской компании

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Авиапроисшествия
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