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Путин высказал соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

Происшествия

Слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших

Москва, 19 мая 2018, 01:11 — REGNUM  Президент России Владимир Путин направил телеграмму со словами соболезнования главе Республики Куба Мигелю Диас-Канелю в связи с крушением самолета в аэропорту Гаваны, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава России высказал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления тем, кто выжил в авиакатастрофе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее кубинские СМИ сообщали, что Boeing-737, разбившийся в аэропорту Гаваны, был взят в аренду у мексиканской авиакомпании Damojh.

Читайте ранее в этом сюжете: Разбившийся самолет был арендован у мексиканской компании

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Российско-кубинские отношения
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