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Катастрофа не повлияла на работу «Аэрофлота» на Кубе

Происшествия

В день трагедии у компании не было рейсов

Гавана, 19 мая 2018, 00:35 — REGNUM  Крушение самолета Boeing-737 в аэропорту кубинской столицы не повлияло на работу «Аэрофлота» на Кубе, сообщил представитель «Аэрофлота» в Гаване, передает ТАСС.

Представитель сообщил, что в пятницу (день, когда произошла авария) у компании не было рейсов в Гавану, а в субботу рейс Москва-Гавана должен прибыть на Кубу по расписанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны потерпел крушение пассажирский самолет Boeing-737 со 113 пассажирами и членами экипажа на борту. На место трагедии уже прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель.

Читайте ранее в этом сюжете: Крушение «Боинга» на Кубе: Есть выжившие

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Авиапроисшествия
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