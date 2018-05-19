Катастрофа не повлияла на работу «Аэрофлота» на Кубе

Гавана, , 00:35 — REGNUM Крушение самолета Boeing-737 в аэропорту кубинской столицы не повлияло на работу «Аэрофлота» на Кубе, сообщил представитель «Аэрофлота» в Гаване, передает ТАСС.

Представитель сообщил, что в пятницу (день, когда произошла авария) у компании не было рейсов в Гавану, а в субботу рейс Москва-Гавана должен прибыть на Кубу по расписанию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны потерпел крушение пассажирский самолет Boeing-737 со 113 пассажирами и членами экипажа на борту. На место трагедии уже прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель.

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