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Появилось видео с места крушения Boeing 737 на Кубе

Происшествия

Пассажирский самолет упал сразу после взлета

Гавана, 18 мая 2018, 23:52 — REGNUM  В сети интернет появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion на Кубе. Видеозапись опубликована сегодня, 18 мая, на канале Cibercuba.

На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся с места падения самолета. Видно что самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гаваны.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, который выполнял рейс из Гаваны в Ольгин разбился практически сразу после взлета. На борту самолета находились 113 пассажиров и членов экипажа.

Очевидцы заявляют о нескольких выживших после крушения

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Авиапроисшествия
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