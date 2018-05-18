Появилось видео с места крушения Boeing 737 на Кубе

Гавана, 18 мая 2018, 23:52 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion на Кубе. Видеозапись опубликована сегодня, 18 мая, на канале Cibercuba.
На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся с места падения самолета. Видно что самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гаваны.
Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, который выполнял рейс из Гаваны в Ольгин разбился практически сразу после взлета. На борту самолета находились 113 пассажиров и членов экипажа.
Очевидцы заявляют о нескольких выживших после крушения