Появилось видео с места крушения Boeing 737 на Кубе

Гавана, , 23:52 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись с места крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion на Кубе. Видеозапись опубликована сегодня, 18 мая, на канале Cibercuba.

На кадрах видны черные клубы дыма, поднимающиеся с места падения самолета. Видно что самолет упал неподалеку от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Гаваны.

Напомним, пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion, который выполнял рейс из Гаваны в Ольгин разбился практически сразу после взлета. На борту самолета находились 113 пассажиров и членов экипажа.

Очевидцы заявляют о нескольких выживших после крушения