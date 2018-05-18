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Крушение «Боинга» на Кубе: Есть выжившие

Происшествия

Автомобили скорой помощи увезли с места крушения нескольких человек

Гавана, 18 мая 2018, 23:49 — REGNUM  Очевидцы заявляют о нескольких выживших после крушения лайнера Boeing-737 в аэропорту Гаваны, 18 мая передает агентство Associated Press.

Сообщается, что автомобили скорой помощи увезли с места крушения нескольких человек. Военный офицер, принимающий участие в ликвидации последствий крушения, анонимно сообщил журналистам о троих выживших в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 мая в аэропорту кубинской столицы потерпел крушение Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion со 113 пассажирами и членами экипажа на борту. На место трагедии уже прибыл глава Кубы Мигель Диас-Канель.

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Авиапроисшествия
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