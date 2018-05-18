Не только война: Йемен атакует тропический циклон

Аден, Йемен, , 23:06 — REGNUM Йемен атакует тропический циклон «Сагар» — шторма на побережье Аденского залива вызвали затопления ряда территорий, известно о разрушениях зданий из-за шквального ветра в Адене, 18 мая передает агентство Associated Press.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляет, что наводнения могут нанести серьезный ущерб сельхозугодьям в Йемене и привести к обострению продовольственного кризиса.

Напомним, в Йемене с 2014 года идет гражданская война между хуситами и «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией. Ситуация в Йемене в конце 2017 года была названа ООН «худшей гуманитарной катастрофой» на планете.

Читайте ранее в этом сюжете: Буря, град и торнадо: северо-восток США под ударами стихии