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Не только война: Йемен атакует тропический циклон

Происшествия

Циклон «Сагар» может усугубить гуманитарную катастрофу

Аден, Йемен, 18 мая 2018, 23:06 — REGNUM  Йемен атакует тропический циклон «Сагар» — шторма на побережье Аденского залива вызвали затопления ряда территорий, известно о разрушениях зданий из-за шквального ветра в Адене, 18 мая передает агентство Associated Press.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН заявляет, что наводнения могут нанести серьезный ущерб сельхозугодьям в Йемене и привести к обострению продовольственного кризиса.

Напомним, в Йемене с 2014 года идет гражданская война между хуситами и «правительственной коалицией» во главе с Саудовской Аравией. Ситуация в Йемене в конце 2017 года была названа ООН «худшей гуманитарной катастрофой» на планете.

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