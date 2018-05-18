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Глава Кубы прибыл на место крушения пассажирского самолета в Гаване

Происшествия

«Вероятно, число жертв велико»

Гавана, 18 мая 2018, 22:03 — REGNUM  Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель прибыл на место крушения пассажирского самолета Boeing-737 авиакомпании Cubana de Aviacion, который разбился рядом с международным аэропортом Гаваны. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает агентство Prensa Latina.

«Произошёл прискорбный авиаинцидент. Новости не очень многообещающие. Вероятно, число жертв велико», — сказал Мигель Диас-Канель, находясь на месте трагедии.

Напомним, лайнер выполнял рейс из Гаваны в Ольгин, на его борту находились 104 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Пассажирский самолет разбился в аэропорту кубинской столицы

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Авиапроисшествия
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