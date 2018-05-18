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Госдеп: 21 мая Помпео представит всеобъемлющую стратегию США по Ирану

Происшествия

Всеобъемлющая стратегия приходит на смену Совместного всеобъемлющего плана действий

Госдеп: 21 мая Помпео представит всеобъемлющую стратегию США по Ирану
Mark Taylor
Майк Помпео

Вашингтон, 18 мая 2018, 21:14 — REGNUM  Директор отдела политического планирования государственного департамента США Брайан Хук сегодня, 18 мая, заявил, что государственный секретарь Майк Помпео 21 мая представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

«Он представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана», — сказал Хук.

Он уточнил, что в этой стратегии будет представлен детальный план того, как Вашингтон планирует противостоять Тегерану в том числе в намерении властей Ирана продолжить разработку баллистических ракет.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в одностороннем порядке выходит из Совместного всеобъемлщего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был принят всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

После этого Трамп заявил, что США восстанавливают режим санкций против Ирана и против любых компаний, которые работают на иранском рынке.

Решение Трампа вызвало крайнее негодование в Евросоюзе, чей капитал устремился на иранский рынок после снятия санкций в соотвествии с СВПД.

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Противостояние Ирана и США
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