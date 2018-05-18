Госдеп: 21 мая Помпео представит всеобъемлющую стратегию США по Ирану

Вашингтон, , 21:14 — REGNUM Директор отдела политического планирования государственного департамента США Брайан Хук сегодня, 18 мая, заявил, что государственный секретарь Майк Помпео 21 мая представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана.

«Он представит всеобъемлющую стратегию в отношении Ирана», — сказал Хук.

Он уточнил, что в этой стратегии будет представлен детальный план того, как Вашингтон планирует противостоять Тегерану в том числе в намерении властей Ирана продолжить разработку баллистических ракет.

Напомним, в начале мая президент США Дональд Трамп заявил, что его страна в одностороннем порядке выходит из Совместного всеобъемлщего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который был принят всеми пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

После этого Трамп заявил, что США восстанавливают режим санкций против Ирана и против любых компаний, которые работают на иранском рынке.

Решение Трампа вызвало крайнее негодование в Евросоюзе, чей капитал устремился на иранский рынок после снятия санкций в соотвествии с СВПД.