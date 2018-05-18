Пятница, 18 Мая 2018 года
21:51:03 МСК

Трамп о стрельбе в школе в Санта-Фе: Да хранит всех Господь!

Происшествия

Погибли по меньшей мере 10 человек

Трамп о стрельбе в школе в Санта-Фе: Да хранит всех Господь!
Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США
Стрельба в школе

Санта-Фе, США, 18 мая 2018, 20:15 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в средней школе города Санта-Фе в штате Техас. Соответствующее сообщение Трамп опубликовал сегодня, 18 мая, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Стрельба в школе в Техасе. Первые сообщения выглядят скверно. Да хранит всех Господь!» — пишет Трамп.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что вооруженный мужчина открыл стрельбу в средней школе американского города Санта-Фе в штате Техас, в которой учатся около 1400 детей и подростков. По последним данным, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 10 человек.

Известно, что стрельбу открыл один из учеников школы. О мотивах поступка стрелка пока ничего не известно.

Читайте ранее в этом сюжете: Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Техасе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить