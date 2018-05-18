Пожаром в новгородской школе искусств с гибелью человека займётся СКР

р.п. Парфино, Новгородская область, , 19:54 — REGNUM В Новгородской области начата доследственная проверка по факту гибели сторожа на пожаре в Парфинской школе искусств. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 мая, в пресс-службе регионального управления СКР, пожар в здании школы в посёлке Парфино произошёл 28 апреля 2018 года — это был нерабочий день.

В результате возгорания сторож, находившийся в здании школы, получил телесные повреждения, был госпитализирован и впоследствии скончался в больнице.

Доследственную проверку инициировал Старорусский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Новгородской области. Следователи устанавливают все обстоятельства пожара.

По данным новгородских СМИ, возгорание произошло на втором этаже здания школы, в столярной мастерской. Находившийся там мужчина попытался затушить огонь сам, но на нём воспламенилась одежда, и с ожогами 70% тела он был доставлен сначала в Старорусскую ЦРБ, затем — в одну из больниц Санкт-Петербурга.