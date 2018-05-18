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МиГ-31 ВКС России загорелся на аэродроме под Пермью

Происшествия

К счастью, никто не пострадал

Пермь, 18 мая 2018, 19:46 — REGNUM  На одном из военных аэродромов в Пермском крае загорелся истребитель-перехватчик МиГ-31 воздушно-космических сил Российской Федерации. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Сообщается, что загорелся правый двигатель находящегося на взлётно-посадочной полосе самолёта МиГ-31. Инцидент произошел около 17:30 по московскому времени.

«При движении по взлётно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолёта МиГ-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчёта», — сказано в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. На самолете не был установлен боекомплект.

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Авиапроисшествия
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