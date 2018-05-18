Пятница, 18 Мая 2018 года
20:26:05 МСК

Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Техасе

Происшествия

Вооруженные конфликты в американских школах стали обычным делом

Восемь человек погибли в результате стрельбы в школе в Техасе
Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США
Стрельба в школе

Санта-Фе, США, 18 мая 2018, 18:39 — REGNUM  В результате стрельбы в школе города Санта-Фе (США, штат Техас) погибли по меньшей мере восемь учеников. Об этом сегодня, 18 мая, сообщает местный телеканал KHOU со ссылкой на источники.

Ранее поступила информация, что в одной из школ американского города Санта-Фе произошел инцидент, связанный со стрельбой.

Правоохранительные органы заблокировали все близлежащие к учебному заведению районы.

Полиции удалось задержать стрелка.

Читайте развитие сюжета: Трамп о стрельбе в школе в Санта-Фе: Да хранит всех Господь!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Происшествия в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить