Фура разбила отбойник у автоподхода Крымского моста

Керчь, Крым, , 17:21 — REGNUM В Керчи фура повредила путепровод, который проходит над автоподходами к Крымскому мосту, затруднив движение автомобилей. О происшествии 18 мая ИА REGNUM сообщили в Государственном комитете дорожного хозяйства Крыма.

«Повреждение барьерного ограждения произошло по вине водителя большегруза на новом путепроводе через автоподход на шоссе Героев Сталинграда в Керчи. Однако это не вызвало серьёзных затруднений для движения автотранспорта», — отметили в пресс-службе комитета.

На данный момент движение в сторону центра Керчи осуществляется по одной полосе.

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Дорожники подсчитали количество машин, уже проехавших по мосту в Крым

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая состоялось открытие автомобильной части моста в Крым, протяженность которого составляет 19 километров — сооружение является одним из крупнейших в Европе. С момента открытия движения по нему проехало уже более 20 тыс. автомобилей. За это время с транспортного перехода было эвакуировано четыре автомобиля: один — сломался, у остальных — закончился бензин.

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