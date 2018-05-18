Челябинец осуждён за убийство и организацию проституции

Челябинск, , 16:38 — REGNUM В Челябинске областной суд вынес приговор местному жителю Анатолию Г. 1989 года рождения. По совокупности преступлений гражданин осуждён на 20 лет колонии строгого режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облсуде.

Его признали виновным в организации занятия проституцией и в вовлечении и принуждении к проституции, в том числе детей. Все эти преступления были совершены им в составе организованной группы. Кроме того, он признан виновным в незаконном лишении свободы, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

В свои 29 лет гражданин имеет неполное среднее образование. Чего у него не было, так это жены, работы и судимости. 13 апреля присяжные признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. В основном, преступления были совершены в 2012 году. Именно в это время он в составе организованной группы занимался организацией проституцией. Его деятельность велась в Челябинске и Екатеринбурге.

Вечером 30 мая 2012 года он убил одну из девушек, оказывавших сексуальные услуги. Это произошло в посёлке Саргазы Сосновского района из мести за распространение порочащих его сведений о присвоении им чужих денежных средств, Вначале он несколько дней удерживал её прикованной к батарее, избивал, насиловал, применял электрошокер. Затем он её убил. Тело так и не нашли.

После 20 лет колонии свобода осуждённого будет ограничена на два года. Впрочем, пока приговор не вступил в законную силу. Обжаловать его можно в Верховном Суде России.