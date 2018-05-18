Трое фермеров в Чувашии подозреваются в отмывании 2 млн бюджетных рублей

Чебоксары, , 16:32 — REGNUM В Чувашии в отношении троих руководителей крестьянско-фермерских хозяйств, зарегистрированных в Комсомольском и Козловском районах возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По версии следствия, за два месяца подозреваемые направили на погашение банковских долгов по кредитным договорам 1,9 млн рублей. Средства были получены в качестве субсидии на приобретение мелиоративного оборудования на основании представленных ими в Минсельхоз республики заведомо ложных документов о стоимости приобретаемой фермерами техники.

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Ранее по факту хищения подозреваемыми указанным способом из бюджета 3 млн рублей было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, также предпринимаются действия для возмещения причиненного бюджету ущерба.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2017 года в Чувашии завершили расследование уголовного дела о хищении из бюджета республики 22,5 млн рублей, выделенных на покупку мелиоративного оборудования.