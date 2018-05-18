В чём ошиблась Захарова и где «прокололись» британские спецслужбы?

Москва, , 16:52 — REGNUM Вся история с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери может быть фейком, считает врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. Об этом он заявил 18 мая корреспонденту ИА REGNUM. Поводом для разговора стала новость о том, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль выписан из госпиталя в Солсбери.

«В этом деле до сих пор нет никакой достоверной информации, на которую можно было бы опереться, — констатировал Водовозов. — В медицине есть такой термин — «со слов пациента», он записывается в историю болезни, когда некое утверждение мы никак не можем объективизировать, по крайней мере пока что. Так вот, в деле Скрипалей пока что всё именно так — «со слов пациента». Были ли отравлены? Может быть. Было ли это некое фосфорорганическое вещество (ФОВ) из разряда боевых? Может быть. Может ли вся эта история быть фейком? Да запросто. Ещё раз: объективной информации — кот наплакал, ну, тот, который выжил (намёк на то, что один из питомцев Сергея Скрипаля был убит, а второй сбежал — прим. ИА REGNUM )».

В такой ситуации, по мнению токсиколога, строить предположения можно, отмечая несостыковки в официальных версиях. Благо, их предостаточно.

«Например, есть такой ресурс — theblogmire.com, который ведёт британский журналист, специализирующийся в том числе на критике секуляризма, трудов Ричарда Докинза, а также прочих вещах, которые трудно втиснуть в научную или рациональную картину мира, — рассказал Водовозов. — Но при этом он остаётся профессионалом в смысле журналистики и, разбирая дело Скрипалей, он насчитал в нём как минимум 70 несостыковок. Причём с подтверждёнными цитатами, ссылками на конкретные документы и т. д.»

Немало вопросов возникает и конкретно с точки зрения токсиколога.

«Например, неплохо было бы в конце концов определиться — Скрипалей отравили самым токсичным из всех известных на сегодня ФОВ (которое, по первым заявлениям британцев, было в 5−7 раз токсичнее VX, занимавшего первую строчку в этом рейтинге до этих событий) или нет, ведь оба пострадавших выжили, — заметил врач. — Отрывочные сведения, которые по крупицам можно было насобирать по британским СМИ, противоречат версии о ФОВ, потому что до сих пор так и не объяснен почти четырёхчасовой лаг между предполагаемым контактом с ФОВ и развитием клинической картины отравления. Даже с учётом чрескожного пути поступления — по накопленным в международной базе TOXNET данным аналогичных происшествий или экспериментов с участием VX, симптомы должны были возникнуть через 15−30 минут максимум».

Также, по мнению Водовозова, вызывают недоумение рекомендации для жителей Солсбери, которые посещали места, по которым прошли Скрипали, протирать руки и вещи гигиеническими салфетками, при том что скамейки запаковывали люди в полной химзащитной экипировке.

«Так салфетки или респирексы (те самые желтые костюмы)? — иронично поинтересовался Водовозов. — Сегодня BBC пишет, что в городе ещё остаются потенциально опасные места, и в них ещё будет проводиться заключительная санобработка. То есть её ещё не проводили, и люди всё это время были в опасности? А если некоторые тоже контактировали со злокозненным ФОВ, то должны быть и другие пострадавшие? Но о них не сообщается. И так далее. Вопросов больше, чем ответов».

Однако и российская сторона, по мнению Водовозова, тоже заняла не вполне правильную позицию.

«Нужно было сразу цепляться за слова британцев о применении химического оружия, — сказал он. — По сути, Россию обвинили в военном преступлении. Но есть Конвенция о запрещении химоружия, где чётко даны определения, есть списки ОВ и их прекурсоров, это первое слабое место, в которое, по моему скромному мнению, следовало бы методично бить».

Есть и более серьёзные ошибки, которыми, как считает Водовозов, не замедлили воспользоваться заинтересованные лица.

«Например, история с якобы обнаруженным BZ (глава МИД РФ упоминал, что будто эксперты из швейцарского города Шпиц установили: экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить веществом BZ, которое находилось на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО — прим. ИА REGNUM ), — отметил Водовозов. — Российская сторона почему-то акцентировалась на BZ, заявляя, что его обнаружили в пробах и именно им отравили Скрипалей. Хотя при изучении даже общедоступных документов любому мало-мальски разбирающемуся в лабораторной диагностике становилось ясно: нашли не BZ, а его прекурсор (предшественник по синтезу), не в пробе с места событий, а в позитивном контроле. То есть в лабораторию прислали сразу несколько пробирок: в одной могло быть исследуемое вещество, в нескольких — вода (негативный контроль), в нескольких — прекурсоры или метаболиты других ОВ (позитивный контроль). Зачем это надо? Чтобы удостовериться в профессионализме лаборатории. Они должны не только определить вещества в основной пробе и в позитивном контроле, но и назвать пробирки, где нет ничего».

Довольно много оговорок делала, как считает Водовозов, и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Например, в одном из выступлений, правда, по сирийской теме, она назвала хлор самым мощным отравляющим веществом в мире, — обратил внимание токсиколог. — — Я понимаю, что это ошибка тех, кто готовил ей материал для выступления. И даже могу предположить источник — инфографика на РИА Новости об ОВ. Там действительно есть сравнительная гистограмма, и у хлора действительно полоска самая длинная. Но там речь о дозах, которые нужны для достижения летального исхода. И у хлора они действительно самые большие, то есть как ОВ хлор — на последнем месте по эффективности, а не на первом».

Подытоживая сказанное, Водовозов предположил, что мы вряд ли когда-либо узнаем, что на самом деле произошло в Солсбери.

«Как выяснилось, с «Новичком» (или с тем, что имеется в виду под этим словом) работали учёные многих стран, формулы веществ и даже конкретные реакции синтеза были известны, спектры есть с 1998 года в специализированной американской базе данных, так что его без проблем, например, получили в 2016 году иранские исследователи, предложившие по итогам новый метод спектроскопического определения», — резюмировал эксперт.

Напомним, что, по данным The Guardian, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль был выписан из госпиталя в Солсбери.

«Пациенты (Скрипаль и его дочь Юлия) выписаны, однако их право на конфиденциальность ограничивает нас в предоставлении подробных сведении о пройденном ими лечении», — сообщили представители лечебного учреждения.

Отметим также, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии возле одного из торговых центров в Солсбери. В дальнейшей этот инцидент стал поводом для беспрецедентной по своему масштабу и интенсивности информационной, развязанной Великобританией против России. Одним из её итогов стала высылка российских дипломатов из ряда европейских стран.

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