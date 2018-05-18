Пятница, 18 Мая 2018 года
16:54:14 МСК

«Смертельное сэлфи» совершил неосторожный турист в Австралии

Происшествия

Парень поскользнулся и рухнул на скалы с 40-метровой высоты

Канберра, 18 мая 2018, 15:28 — REGNUM  При попытке сделать сэлфи на скале в западной Австралии сорвался и разбился молодой турист. Об этом сообщает австралийское агентство 9News.

Трагический случай произошёл 17 мая, когда 20-летний молодой человек собрался сфотографировать себя вне смотровой площадки скалы известной среди местных жителей достопримечательности — скалы The Gap, крутого обрыва на берегу моря.

По словам очевидцев, парень поскользнулся и рухнул на скалы с 40-метровой высоты. Тело погибшего спасатели достали из моря.

Напомним, 9 мая во время экскурсии в Черногории погибла российская туристка — девушка сорвалась со скалы после того, как вместе с экскурсионной группой она пыталась перейти перевал Самар в горном массиве Дурмитор на севере страны.

Читайте также: Сэлфи на фоне вскрытия: в Перми скандал в ветеринарной клинике

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в горах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить