«Смертельное сэлфи» совершил неосторожный турист в Австралии

Канберра, , 15:28 — REGNUM При попытке сделать сэлфи на скале в западной Австралии сорвался и разбился молодой турист. Об этом сообщает австралийское агентство 9News.

Трагический случай произошёл 17 мая, когда 20-летний молодой человек собрался сфотографировать себя вне смотровой площадки скалы известной среди местных жителей достопримечательности — скалы The Gap, крутого обрыва на берегу моря.

По словам очевидцев, парень поскользнулся и рухнул на скалы с 40-метровой высоты. Тело погибшего спасатели достали из моря.

Напомним, 9 мая во время экскурсии в Черногории погибла российская туристка — девушка сорвалась со скалы после того, как вместе с экскурсионной группой она пыталась перейти перевал Самар в горном массиве Дурмитор на севере страны.

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