Экс-участник банды Цапков Федор Стрельцов объявлен в розыск

Ростов-на-Дону, , 15:12 — REGNUM Следственное управление СК РФ по Ростовской области объявило в розыск бизнесмена Федора Стрельцова, одного из ключевых участников преступной группировки Цапков из кубанской станицы Кущевской, которая в ноябре 2010 года зверски убила 12 человек, включая женщин и детей, в доме фермера Сервера Аметова. Тогда Стрельцову удалось избежать наказания в связи с тем, что он не принимал личного участия в кровавом преступлении. Но в дальнейшем, как полагает следствие, после смерти главаря банды Сергея Цапка и осуждения других ее членов на длительные сроки заключения Стрельцов мог «унаследовать» хозяйственные активы группировки.

Уголовное дело было возбуждено в апреле по статье УК 159 ч. 7 (мошенничество в особо крупном размере), по которой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Основанием для возбуждения дела в отношении Стрельцова стало заявление руководителя крупной ростовской компании «Агрохим-Авиа» Алексея Лагошина. В рамках договорных отношений ООО «Агрохим-Авиа» поставляло принадлежащему Стрельцову ООО «Агрокомплекс Кущевский» различную продукцию (семена, средства защиты растений и т. д.), однако расчеты проводились через цепочку посредников. В результате оплату за поставленный товар ростовская фирма так и не увидела.

Ранее следственные органы открыли дело против гендиректора «Агрокомплекса Кущевского» Георгия Копыта, в настоящее время находящегося под домашним арестом. Его обвиняют в хищении сельскохозяйственных культур на сумму 300 млн рублей у кущевского АО «Маяк» — компании, под управление которой еще в 2012 году перешли бывшие земельные активы семьи Цапков. В дальнейшем эти земли были похищены с помощью различных схем, в которых хорошо прослеживается роль Федора Стрельцова.

Под следствием также оказался бывший гендиректор АО «Маяк» Виталий Кошенок, приходящийся супругом двоюродной сестре Стрельцова. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями в связи с тем, что передавал земли «Маяка» в субаренду «Агрокомплексу Кущевскому» по заведомо невыгодной цене. В результате «Маяк» понес крупный ущерб и оказался под банкротством.