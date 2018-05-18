СМИ сообщили о серии взрывов возле аэропорта в сирийской Хаме

Хама, Сирия, , 15:02 — REGNUM Недалеко от аэропорта в сирийском городе Хаме произошло несколько взрывов, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, на месте происшествия виден огромный столб дыма, который поднимает над городом.

Информации о погибших и пострадавших нет. Все обстоятельства устанавливаются

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на площади Аль-Майсат в центре сирийской столицы Дамаска прогремел взрыв, от которого погибли два человека.

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