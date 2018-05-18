Правительство Курганской области устроило себе каникулы

Курган, , 14:39 — REGNUM Коридоры правительства Курганской области опустели 18 мая в полдень. Короткий день связан с отключением в административном здании воды и электричества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Впрочем, от отключения воды пострадали не только чиновники, но и жители столицы Зауралья, посёлков Юргамыш, Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки, Утяк и села Кетово. Прекращение водоснабжения связано с ремонтом Арбинских очистных сооружений 18−19 мая. Об этом сообщает «Водный Союз» на своём сайте.

«На время отключения жителям, которые планируют уехать из Кургана, рекомендуется проверить и закрыть краны, а тем, кто 18 и 19 мая останется в городе, — сделать необходимый запас питьевой воды», — предупреждает пресс-служба мэрии Кургана.

«Будет произведена замена задвижек диаметром 1000 мм, что позволит начать производство работ, финансируемых за счет субсидии в 2018 году, без дополнительного отключения водоснабжения в городе», — поясняют коммунальщики.

Для учреждений УФСИН, в больницы и поликлиники, дом ребенка, спецприемники и приюты организован подвоз воды.

Однако до 22 мая вода из кранов будет идти условно техническая — до подтверждения её безопасности в лаборатории.

Кроме того, в здании правительства Зауралья с 18 по 21 мая отключат электричество — на трансформаторной подстанции будут вестись электротехнические работы. Об этом официально заявила пресс-служба губернатора Курганской области, отметив, что в работе правительственного сайта будут сбои.

Как отмечают курганцы в социальных сетях, им разве что кислород ещё не перекрывали на два дня. А дустом, явно посыпали, коли они терпят постоянные коммунальные аварии и отключения. И почему-то не покинули производственные здания работники местных заводов и иных организаций столицы Зауралья, иронизируют курганцы.

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