Почему в Прикамье закрыли Центр патриотического воспитания?

Пермь, , 14:06 — REGNUM В Пермском крае приставы опечатали «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» Всеволодо-Вильвенского городского поселения и торговый объект ООО «ЛЕН», представляющий собой трехэтажное кирпичное здание, в котором находятся несколько магазинов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Прикамью, на этих объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Кроме того, в Березниках закрыты салон красоты и кафе-мороженное, расположенные в одном здании. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, владелец здания без разрешения осуществил реконструкцию. В пристрое открыли салон красоты и кафе. Введенный самовольно в эксплуатацию самострой контрольно-надзорное ведомство посчитало потенциально опасным и обратилось в суд. Судебная инстанция удовлетворила требование прокурора и приостановке деятельности объекта с массовым пребыванием людей, в том числе детей до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

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Напомним, после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где 25 марта погибли десятки людей, по регионам прокатилась волна проверок объектов с массовым пребыванием людей, особый акцент сделан на торгово-развлекательные комплексы.

В Перми обследовано около 700 торговых объектов. Выявлено более 4 тыс. нарушений. В апреле прокуратура направила в суды 16 исков с требованием приостановить деятельность торговых центров, еще 15 исков было на стадии подготовки.

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