В Донбассе попала под обстрел съемочная группа ВГТРК

Донецк, , 14:01 — REGNUM Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе, в котором погиб командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев («Мамай»). Об этом сообщил телеканал «Россия 1».

«Под обстрел попала съемочная группа нашего корреспондента Александра Сладкова», — рассказали в эфире канала.

Отмечается, что от обстрелов ВСУ пострадал звукооператор Игорь Уклеин.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 17 мая командир батальона «Пятнашка» Олег Мамиев был тяжело ранен на передовой, после чего его доставили в госпиталь. Комбат получил осколочное ранение в голову, живот и грудь. Врачи не смогли спасти раненого, Олег Мамиев умер на операционном столе.

Читайте также: «Отличный мужик, настоящий воин»: Прилепин о погибшем в ДНР Олеге Мамиеве

А также: Названа дата и место прощания с командиром батальона «Пятнашка»