В Екатеринбурге задержаны оперативники антикоррупционного отдела полиции

Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В Екатеринбурге оперативники регионального управления ФСБ задержали двух сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города по подозрению в получении взятки. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по п. п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM,

«В настоящее время следователями СКР во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСБ России по Свердловской области проводятся мероприятия, направленные на изобличение сообщника подозреваемого, а также на установление всех обстоятельств совершения данного преступления», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В пресс-службе регионального полицейского главка уточнили, что какое отношение к данному делу имеет второй полицейский, ещё предстоит установить. Отмечается, что в изобличении «нечистоплотного борца с коррупцией» принимали активное участие полицейские из подразделения собственной безопасности и на данный момент проводится внутреннее расследование и данные оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции отстранены от службы.

«Операция по задержанию так называемых «предателей интересов службы» была проведена вчера в 17:50 у дома на улице Буторина в Екатеринбурге. Задержаны они по подозрению в получении взятки в сумме 200 тыс. рублей от представителя коммерческой компании. За эти деньги они должны были способствовать прекращению проверочных мероприятий в отношении этой структуры», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

Он уточнил, что в случае, если факты подтвердятся, то виновные будут с позором изгнаны из системы МВД, а их непосредственные начальники получат дисциплинарные взыскания за упущения в воспитательной работе с личным составом. Валерий Горелых напомнил, что с начала 2018 года по материалам сотрудников подразделения собственной безопасности в Свердловской области следователями было возбуждено порядка 30 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, продолжается расследование уголовного дела в отношении трёх сотрудников полиции из Нижнего Тагила, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в превышении должностных полномочий с применением насилия. Уголовное дело было возбуждено в октябре 2017 года.

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