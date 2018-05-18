«Грязевой фонтан из-под земли»: видео коммунальной аварии в Барнауле

Барнаул, , 13:55 — REGNUM На одной из улиц Барнаула в Алтайском крае произошел прорыв трубопровода, поток воды попал на проходившую мимо женщину. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале News.ru.

По данным регионального следственного управления СКР, инцидент произошел 17 мая на улице Балтийская.

Сведений о причинении вреда здоровью женщине в настоящее время не имеется. По данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства происшествия выясняются.

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