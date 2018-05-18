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Иск Мары Багдасарян о возвращении прав судом отклонен

Происшествия

Суд принял решение оставить без удовлетворения административное исковое заявление

Москва, 18 мая 2018, 13:42 — REGNUM  Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск стритрейсерши Мары Багдасарян о возвращении ей водительского удостоверения, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

Суд принял решение оставить без удовлетворения административное исковое заявление Мары Багдасарян, ранее неоднократно оштрафованной за нарушения ПДД и бессрочно лишенной водительских прав.

Иск был подан стритрейсершей к отделению по экзаменационной работе Межрайонного отдела ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы 2 ГУ МВД России по Москве. Багдасарян требовала признать отказ в выдаче водительского удостоверения незаконным.

Девушка лишилась прав в марте 2017 года решением Савеловского суда. Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про «лихачей на Gelandewagen». Она неоднократно нарушала правила дорожного движения.

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