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В школе польского города Вейхерово распылён неизвестный газ

Происшествия

Были эвакуированы 300 школьников и 25 педагогов

Вейхерово, Польша, 18 мая 2018, 13:37 — REGNUM  В польском городе Вейхерово Поморского воеводства после распыления газа в школе госпитализированы 17 человек, еще 35 пострадавшим оказали помощь на месте. Об этом сообщает пресс-служба государственного пожарного надзора Польши.

«Сообщение о том, что в школе произошло распыление газа, поступило в службу утром. Были эвакуированы 300 школьников и 25 педагогов», — сообщил старший капитан пожарной службы Мирослав Кураш.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на крышу одной из начальных школ американского города Эль-Пасо (штат Техас) военный вертолёт сбросил контейнер с боеприпасами. В результате происшествия, по сведениям СМИ, никто не пострадал. Отмечается, что командование базы, к которой приписан вертолёт, принесло свои извинения.

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