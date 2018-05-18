В Одессе осквернили памятник революционерам

Одесса, Украина, , 13:21 — REGNUM Памятник «Борцам, погибшим в борьбе за власть Советов в Одессе» осквернили вандалы, сообщает 18 мая «112 Украина».

Согласно сообщению, вандалы добрались до советского памятника в Одессе, установленного на Куликовом поле. Табличка с надписью была зарисована красной краской, неизвестные также оставили оскорбительные надписи.

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Напомним, перед Днем Победы вандалы пытались разрушить бюст маршалу СССР Георгию Жукову в Харькове. Неизвестные сбросили бюст с пьедестала, однако более сделать ничего не смогли. После этого глава Харькова Геннадий Кернес потребовал взять под круглосуточную охрану все советские памятники в городе.

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