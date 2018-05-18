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Выброс газа с полигона «Ядрово» не связан с госпитализацией детей – СКР

Происшествия

В ходе проверки следователи получили данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа

Волоколамск, Московская область, 18 мая 2018, 13:20 — REGNUM  Выброс сероводорода на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области не связан с госпитализацией детей, об этом 18 мая сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

«В результате из выводов всех заключений экспертов следует, что в крови и моче освидетельствуемых следов сероводорода, метана, пропана и других газовых веществ, имеющих токсичное значение, не обнаружено», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в ходе проверки следователи получили данные, что с полигона действительно произошел выброс свалочного газа, материалы проверки по данному факту были переданы в полицию.

Напомним, 21 марта выброс сероводорода на свалке «Ядрово» вызвал массовые жалобы жителей Волоколамска. В период по 25 марта, по данным врачей, из-за плохого самочувствия в больницы обратились более 200 детей и около 100 взрослых

Отметим, что в настоящее время свалка под Волоколамском делится на две части — старую и новую. На старой части полигона монтируется система принудительной откачки свалочного газа. Новую территорию свалки начали загружать отходами с 14 апреля 2018 года.

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Полигоны и мусорные свалки
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