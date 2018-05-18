Столкновения в Бурунди, есть погибшие

Бужумбура, , 13:18 — REGNUM По меньшей мере 15 человек были убиты, шесть изнасилованы и восемь похищены во время референдума в Бурунди, позволяющего президенту страны Пьеру Нкурунзиза оставаться у власти до 2034 года, сообщает 18 мая Reuters.

Данную информацию озвучили правозащитники из организации Human Right Watch. Как ожидается, результаты референдума будут положительными для президента страны и конституционные изменения вступят в силу, а значит Нкурунзиза сможет избираться на высший пост два семилетних срока подряд.

Напомним, президент Бурунди Пьеру Нкурунзиза пришел к власти в 2015 году на волне гражданского конфликта, в котором погибло порядка 300 тыс. человек. Его срок полномочий прекращается в 2020 году.

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