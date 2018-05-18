В Тюмени вынесен приговор убийце бизнес-леди и многодетной матери

Тюмень, , 13:27 — REGNUM В Тюмени 18 мая 2018 года вынесен приговор убийце многодетной матери Ирады М. Её бывший муж признан виновным в преступлении и приговорён к 12 годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Дело Ирады М. получило широкий резонанс в Тюмени. Молодая бизнес-леди, «сделавшая сама себя», она принимала активное участие в деятельности общественного движения многодетных семей «Радость». На суде установлено, что утром 24 декабря 2017 года 33-летний бывший муж Ирады пришёл в школу парикмахерского искусства, владелицей которой она была. Ирада вышла к нему в фойе, где он нанес ей ножом два удара в живот. С места преступления скрылся.

Ираду доставили в больницу. В тот же день её муж пришёл с повинной в полицию, принёс орудие преступления. Пояснил, что разозлился: бывшая жена ему долгое время не давала видеться с дочкой. Кроме того, Ирада собиралась увезти детей в Крым — женщина запланировала переезд в другой регион. Зачем пришёл на встречу с бывшей супругой, он так и не пояснил.

Спасти потерпевшую не удалось: 29 декабря 2017 года Ирада в возрасте 35 лет скончалась в больнице. Без мамы остались три девочки.

Суд назначил убийце собственной жены наказание в 12 лет лишения в исправительной колонии особого режима. В пользу матери погибшей, а также его малолетней дочери от брака с Ирадой в счет возмещения морального вреда назначено два миллиона рублей.

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