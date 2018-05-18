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Попавший под удар молнии рабочий из Липецка впал в кому

Происшествия

Во время грозы строители находились на крыше высотного дома

Попавший под удар молнии рабочий из Липецка впал в кому
David
Молния

Липецк, 18 мая 2018, 13:11 — REGNUM  Один рабочий погиб, второй впал в кому после удара молнии во время выполнения монтажных работ на улице Свиридова в Липецке, сообщает 18 мая пресс-служба следственного управления СК России по Липецкой области.

«Монтажники в момент грозы находились на крыше многоквартирного недостроя. Очевидцами инцидента стали их коллеги, которые и сообщили о произошедшем», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время грозы 17 мая 2018 года.

По факту происшествия следователи начали доследственную проверку, которая призвана установить обстоятельства происшествия. В частности, сотрудники СКР намерены выяснить причину, по которой во время проведения работ не была обеспечена безопасность строителей.

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