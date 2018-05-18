Две девочки погибли при пожаре в республике Марий Эл

Йошкар-Ола, , 12:49 — REGNUM При пожаре в частном доме в поселке Морки республики Марий Эл погибло двое детей дошкольного возраста. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

«В результате пожара погибли две девочки 3 и 4 лет. По предварительным данным 18 мая 2018 года в частном доме находились два мальчика 5 и 7 лет и две девочки 3 и 4 лет. Родители временно отсутствовали. В результате пожара девочки погибли, мальчики не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья в результате пожара погибли женщина и восьмилетний ребенок. По рассказу очевидцев, женщина осталась на балконе горящей квартиры, а мальчик упал вниз.

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