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Две девочки погибли при пожаре в республике Марий Эл

Происшествия

В доме также находились два мальчика 5 и 7 лет — они не пострадали

Йошкар-Ола, 18 мая 2018, 12:49 — REGNUM  При пожаре в частном доме в поселке Морки республики Марий Эл погибло двое детей дошкольного возраста. Об этом сообщает 18 мая пресс-служба регионального Следственного управления СКР.

«В результате пожара погибли две девочки 3 и 4 лет. По предварительным данным 18 мая 2018 года в частном доме находились два мальчика 5 и 7 лет и две девочки 3 и 4 лет. Родители временно отсутствовали. В результате пожара девочки погибли, мальчики не пострадали», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в поселке Развилка Ленинского района Подмосковья в результате пожара погибли женщина и восьмилетний ребенок. По рассказу очевидцев, женщина осталась на балконе горящей квартиры, а мальчик упал вниз.

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Пожары в жилых домах
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